“Ереванский бестселлер”: лидирует “Безмолвный пациент”, переводы, сентябрь 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за ноябрь.

На первом месте “Безмолвный пациент” Алекса Михаэлидеса. Перевод: Астхик Атабекян.

Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница замужем за известным, модным фотографом, она живет в престижном районе Лондона. Однажды поздно вечером, когда ее муж Габриэль вернулся со съемок, Алисия выстрелила ему пять раз в лицо, после чего она не произнесла ни слова. Алисия отказывается говорить или объяснять ситуацию, что семейную трагедию превращает в еще большую тайну, разжигающую воображение общества. Алисия сразу становится знаменитой, она от рекламы и общественного внимания прячется в психиатрической больнице и становится безмолвной пациенткой пациенткой. Тео Фабер - криминальный психотерапевт, он давно ждал возможности поработать с Алисией. Чтобы узнать, почему же она убила своего мужа, он решает заставить Алисию заговорить.

На втором месте “Вся королевская рать” Роберта Пенна Уоррена. Перевод: Карлена Даллакяна.

Название «Шалтай-Болтай» автор позаимствовал из английского детского стихотворения. Роман о харизматичном политике-популисте Вилли Старке. В одном южном штате он в годы Великой депрессии проводил довольно жесткую политику. Считается, что прототипом персонажа послужил сенатор США Хью Лонг, убитый в 1935 году. Роман написан от первого лица. Джек Барден - правая рука губернатора, бывший журналист, освещающий драматические эпизоды политического подъема и правления своего босса Уилли Старка. Карьера Старка переплетается с историей жизни и философскими размышлениями Джека Бардена.

На третьем месте книга Нарине Абгарян “Симон”. Перевод: Наиры Хачатрян.

В небольшом армянском селе Берд умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением окружающих, прославился любовными приключениями. Симон очень любил женщин. Каждому новому роману он отдавался безоговорочно: его соблазняли, обожествляли, ревновали, но ему удавалось с достоинством попрощаться. Это причина, по которой его любимые женщины встретились на его похоронах: разодетая Софья, Тевосанц Элиза, в одежде, отправленной сыновьями из Америки, Бочканц Сусанна, благополучно выдавшая дочь замуж в Россию, вдова Сильва и, конечно, законная жена Симона Мелания, которая на протяжении многих лет терпеливо выдерживала любвеобильный характер мужа.

На четвертом месте - книга Наринэ Абгарян “С неба упали три яблока ”. Перевод: Наиры Хачатрян.

На головы жителей небольшого армянского горного села чего только не сваливается: засуха, голод, землетрясение. 58-летняя Анатолия, самая молодой из 50 жителей деревни, однажды просыпается от кровотечения. Когда она узнает, что не умрет от этого, принимает предложение руки и сердца деревенского кузнеца. Вдова, уже прошедшая через первый жестокий брак без детей, должна решить, продолжать ей жить с Василем или нет. Горести, верования и обычаи горного села Наринэ Абгарян представляет во всех красочных деталях.

На пятом месте - произведение Джоджо Мойес “До встречи с тобой”. Перевод: Мери Даллакян.

В жизни бывают переломные моменты, моменты, которые, независимо от нашей воли, меняют все, что будет потом, все, что мы почувствуем и поймем позже. Встреча Луизы и Уилла, возможно, для одной - возможность выйти из тяжелого финансового положения, для другого - жизненная необходимость, а, возможно, случайностей не бывает. Во всяком случае, их встреча переворачивает с ног на голову жизнь обоих, и в основе возможность выбора, сделать жизнь ближнего полнее, чем можно представить.

“Запускающий змея” (Бегущий за ветром) Халеда Хосейни на шестом месте. Перевод с английского: Марии Садоян

Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”.

“Девы” Алекса Михаэлидиса на седьмом месте. Перевод: Астхик Атабекян.

Эдвард Фоска - убийца. Марианна не сомневается в этом. Но Фоска неуловим, неосязаем. Фоску, доброжелательного и харизматичного профессора греческой трагедии в Кембриджском университете, обожают и профессора, и студенты, особенно члены секретной группы «Девы». Марианна Андрос - блестящий, но сложный и противоречивый групповой терапевт. «Девы» привлекают ее внимание, когда в Кембридже находят безжизненное тело одной из участниц, племянницы Марианны - Зоуи. Когда-то и Марианна училась в том же университете. Она сразу понимает, что идиллическая красота высоких башен и древние традиции скрывает что-то зловещее. Она убеждена, что убийца - Эдвард Фоска, хотя у последнего есть алиби. Но почему под мишенью профессор должны оказываться студентки?

На восьмом месте книга Наринэ Абгарян “Зулали”. Перевод: Наринэ Гижларян.

Эта книга о горьком и счастливом мире людей, которые не замечают времени, не боятся парить и что-то смешное находят даже в трагедии. Мир стариков, детей и взрослых - людей, потерявших веру, но не отчаявшихся, раз и навсегда погружен в измерение, где сбываются мечты.

На девятом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Перевод с английского: Марии Садоян.

Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться.

И десятое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Перевод: Ованнеса Айвазяна.

Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным...

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).