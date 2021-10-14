Пашинян подтвердил приверженность армянской стороны идеям, заложенным в основе евразийской интеграции

Премьер-министр Никол Пашинян в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В заседании также участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, главы государств-наблюдателей при ЕАЭС - президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, а также председатель Коллегии Евразийской экономической коллегии Михаил Мясникович.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян в своей речи, в частности, отметил:

“Спасибо Касым-Жомарт Кемелевич,

Уважаемые члены Высшего Евразийского экономического совета,

Уважаемые участники заседания,

Прежде всего, позвольте выразить признательность белорусской стороне за организацию сегодняшнего заседания в режиме видеоконференции.

Прежде чем начать свое выступления, хотел бы также искренне поприветствовать президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева и президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канель Бермудеса.

Уважаемые коллеги,

Вполне очевидно, что вопросы формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве ЕАЭС относятся к категории системообразующих.

Формирование общих отраслевых рынков в энергетической сфере является не просто задачей по выполнению положений Договора о создании ЕАЭС, а необходимым условием для полной реализации потенциала экономической интеграции. Возможно это и предопределяет всю сложность процесса согласования принципов и механизмов функционирования этого рынка, подразумевающего учет разных возможностей и интересов стран в энергетической сфере. Тем не менее, можно обозначить значительное продвижение в вопросе наполнения будущего соглашения, как и готовность продолжить работу над дискуссионными вопросами, которые, надеемся, удастся решить в разумные сроки. Исходим из того, что от успешной реализации поставленных задач в долгосрочной перспективе выиграют все страны, выиграет экономический союз.

Устранение препятствий во взаимной торговле в ЕАЭС является одним из приоритетов Союза, цель которого – обеспечить функционирование внутренних рынков без изъятий и ограничений, в том числе без барьеров, сужающих свободу доступа предпринимателей на рынки государств-членов ЕАЭС.

Выполнение имеющихся в этой сфере договоренностей укрепят основы функционирования Союза, а отсутствие барьеров в рамках Союза повысят не только уровень доверия государств – членов друг к другу, но и повысят нашу конкурентоспособность на внешних рынках. В этом контексте считаю необходимым активизировать усилия по выявлению и устранению препятствий в торговле, по созданию единых рынков товаров и услуг, выстраиванию эффективных логистических цепочек, повышению транзитного потенциала Союза с учетом интересов бизнес-сообществ и прав граждан стран Союза.

Уверен, что эффективное внедрение и развитие цифровых технологий также будут способствовать минимизации или полному устранению барьеров.

На сегодняшний день актуальным является также вопрос защиты внутреннего рынка Союза в случае выявления негативного эффекта, возникшего вследствие экономического давления третьих сторон. В этом контексте выработка ответных мер имеет важное место в повестке как евразийской, так и любой региональной интеграции.

Армения готова к тесному сотрудничеству с целью поиска путей выработки общего подхода в данном вопросе с учетом опыта государств-членов и на основе международного права.

Один из вызовов, с которыми сталкивается мировое сообщество на современном этапе, - это климатические изменения, которые влияют не только на экономику, но и на социальные процессы. В связи с этим необходимо взаимодействие для выработки и принятия мер по смягчению последствий изменения климата, для продвижения «зеленого восстановления» и адаптации к развитию экономик с низким уровнем выбросов углерода.

В этом контексте хочу выделить значимость проводимой Комиссией работы, ориентированной на продвижении экологически чистого транспорта на Евразийском пространстве. Создание условий для формирования рынка электромобилей в ЕАЭС исходит из интересов экологической безопасности и здоровья населения.

Уверен, что это также будет способствовать более широкому внедрению новых технологий и модернизации национальных экономик, повышению уровня вовлеченности наукоемких отраслей.

С учетом того, что ряд автопроизводителей уже заявил о полном переходе в ближайшей перспективе к производству автомобилей на электрической тяге, неразвитость рынка электромобилей в наших государствах однозначно приведет к технологическому отставанию и снижению конкурентоспособности в этой сфере.

В связи с этим прошу Комиссию совместно с государствами-членами усилить работу в данном направлении, активнее вовлекать в нее бизнес-сообщество и научные круги.

В завершение хочу поблагодарить за совместную работу и еще раз подтвердить приверженность армянской стороны идеям, заложенным в основе евразийской интеграции.

Благодарю за внимание”.

В ходе заседания был обсужден ряд актуальных вопросов, связанных с деятельностью Евразийского экономического союза. В их числе - совместная борьба с коронавирусом, преодоление экономических последствий пандемии, сотрудничество в энергетическом секторе, формирование общих рынков нефти и газа, сотрудничество в борьбе с климатическими изменениями и экологическими проблемами.