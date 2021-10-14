Армения ожидает, что Международный суд прислушается к представленным доказательствам: подробности из Гааги 

В первый день слушания дела против Азербайджана в Международном суде ООН Армения смогла наилучшим образом представить свою позицию, доказательства, аргументы. В беседе с Арменпресс подробности из Гааги представил представитель Армении при ЕСПЧ, представляющий интересы Армении по данному делу Егише Киракосян.

16 сентября Республика Армения подала жалобу в Международный суд ООН на Азербайджан за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD). В то же время Армения подала в суд ходатайство о применении срочных мер. К неотложным мерам относятся возвращение армянских пленных, закрытие парка трофеев, защита и запрет на разрушение культурных объектов, прекращение языка вражды и пропаганды ненависти.

«В первой части слушаний в первый день Армения представила свои утверждения и правовые аргументы, доказательства, подтверждающие неотложность необходимости применения срочных мер. Это был первый этап, за которым должен последовать ответ Азербайджана во второй половине дня. Утром Армения должна снова представить свои контраргументы. Мы думаем, что в конце дня будет подведение итогов ответов Азербайджана», - сказал Киракосян.

Ответ суда будет в форме решения. Ожидается, что Международный суд примет решение в течение 1–1,5 месяцев.

«Думаю, Армения с ее представительной командой смогла представить свою позицию, аргументы и доказательства наилучшим, очень подробным и очень аргументированным образом. Будем ждать ответа. Мы уверены, что представили все наилучшим образом», - сказал Киракосян.

На слушаниях 14 октября Армения поднял вопрос как пленных, пленение которых признано и подтверждено Азербайджаном, так и пленных, пленение которых не подтверждено Азербайджаном. Было отмечено, что есть доказательства того, что они находятся в плену. Были сделаны ссылки на фото и видео, свидетельствующие о жестоком обращении с пленными. Киракосян заверил, что представленные Арменией доказательства довольно обширны. Эти показания были предоставлены всем судьям.

Армения обратилась в международный суд с надеждой на справедливость и правосудие. «Я считаю, что это очень важный шаг. Дальнейший ход покажет, но ожидается, что суд выслушает убедительные доказательства, представленные Арменией, и сделает шаг в этом направлении. Ожидаемый нами шаг - решение суда о применении срочных мер. Для нас желательно, чтобы все предъявляемые нами требования были выполнены, потому что мы уверены, что все предъявляемые нами требования обоснованы. Мы ожидаем справедливости и правосудия», - сказал Киракосян.

Он подчеркнул, что Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, на основании которой Армения подала иск, играет ключевую роль в международном праве. «Обязательства по Конвенции являются фундаментальными, поэтому строгое соблюдение этого документа очень важно как для атмосферы, так и для мира и безопасности», - сказал Киракосян.

Слушания по вопросу о применении срочных мер против Азербайджана состоятся 18-19 октября.