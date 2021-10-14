СМИ: число жертв перестрелок в столице Ливана увеличилось до шести

Число погибших в перестрелках в Бейруте выросло до шести человек. Свыше 60 человек пострадали. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen со ссылкой на медицинские источники.

Перестрелки в ливанской столице продолжаются, местами вспыхивают пожары.

Некоторое время назад на улицах ливанской столицы армия начала размещать бронетехнику, призвав людей покинуть районы Эт-Тайюни и Бадаро на западе Бейрута, где неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим и военным патрулям, обеспечивавшим безопасность у Дворца правосудия. Командование ВС республики предупредило, что "военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием". В настоящее время военные прочесывают нижние этажи зданий, где, по их мнению, могут находиться вооруженные лица, а также наблюдают за крышами близлежащих домов, на которых могут располагаться снайперы.

Кроме того, армия предупредила, что одна из брошенных ручных гранат не разорвалась, поэтому военнослужащие должны были произвести контролируемый подрыв,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С обращением к народу выступил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, который призвал граждан "соблюдать спокойствие и не допустить сползания страны к междоусобице". Глава правительства обратился к ливанской армии и силовым структурам с требованием обеспечить безопасность в районах Эт-Тайюни и Бадаро и задержать зачинщиков беспорядков.

Ранее медики из приемного отделения госпиталя "Ас-Сахель" сообщили корреспонденту ТАСС, что по меньшей мере один активист погиб, и восемь получили ранения.