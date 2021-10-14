Главы МИД стран СНГ выразили озабоченность незаконным санкционным прессингом извне

Главы МИД стран СНГ выразили серьезную озабоченность в связи с незаконным одностороннем санкционным прессингом извне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы последовательно отмечаем важность сплоченности и взаимодействия в рамках СНГ для эффективного ответа на общие для наших стран вызовы и угрозы. В этом контексте мы выразили серьезную озабоченность в связи с постоянно расширяющейся практикой неограниченного и незаконного одностороннего санкционного прессинга извне на страны СНГ", - сказал Макей в четверг после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

Главы МИД СНГ обсудили ситуацию, складывающуюся вблизи внешних границ, сообщил Макей.

"В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной проблематике и по вопросам углубления сотрудничества на пространстве нашей организации. Мы также подробно обсудили ситуацию, складывающуюся вблизи внешних границ содружества, уделив приоритетное внимание обстановке в Центральной Азии", - сказал Макей.