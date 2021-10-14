Доказательства свидетельствуют о намерении Азербайджана провести этническую чистку представлены в Гаагском суде

Армения в Международный суд ООН представила множество доказательств, свидетельствующих о намерении Азербайджана провести этнические чистки, о пытках и унижающем достоинство обращении с армянскими пленными.

Как сообщает «Арменпресс», суд был проинформирован, что Азербайджан согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября и международному гуманитарному праву обязался вернуть всех военнопленных, но по-прежнему задерживает военнопленных и гражданских лиц. Было сказано как о 45 подтвержденных пленниках, так и о неподтвержденных.

«Факт, что в Азербайджане задерживаются эти 45 человек, неоспорим», - сказал спикер, добавив, что в документах указаны их имена и другая информация, это люди с определенными именами, лицами, семьями.

Он напомнил суду, что в декабре азербайджанский спецназ захватил армянских военнослужащих возле сел Хин Тагер и Хцаберд. Было подчеркнуто, что, согласно трехстороннему заявлению, эти две деревни не входят в те районы, которые должны были покинуть армянские войска.

Спикер отметил, что есть доказательства того, что и 45 пленных, и большинство других подвергались пыткам и унижениям со стороны Азербайджана. Есть ряд публикаций, которые доказывают, что военнопленных, мирных жителей жгли и пытали электрическими зарядами. Таким образом, суду было представлено множество фактических данных, видеороликов, которые были распространены в социальных сетях азербайджанскими военными. В суд были представлены видеоролики, подтверждающие убийства и жестокое обращение. Было подчеркнуто, что, к сожалению, унижения продолжаются и сейчас.

«Сегодня вы можете услышать, что все эти военнопленные являются преступниками. Их содержание под стражей не представляется этнической чисткой, но все доказательства указывают на этническую чистку», - было заявлено в суде.