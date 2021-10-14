Йонас Гар Стёре станет новым премьером Норвегии

Лидер победившей на парламентских выборах норвежской Рабочей партии (РП) Йонас Гар Стёре займет пост премьер-министра Норвегии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны, распространенном в четверг.

"Новое правительство Норвегии назначено, положение об этом вступает в силу с 12:00 (13:00 мск). Премьер-министр - Йонас Гар Стёре", - сказано в сообщении.

О том, как будут распределены остальные министерские посты, будет известно в течение дня.

Левоцентристский блок во главе с оппозиционной Рабочей партией одержал победу на выборах в парламент 13 сентября, а РП получила возможность сформировать правительство Норвегии и определять политику страны в ближайшие четыре года. До этого королевством с 2013 года управлял правый блок, которым руководила консервативная партия "Хёйре" во главе с Эрной Сульберг.