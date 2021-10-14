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Камо Ованнисян не поедет в Баку в составе клуба «Кайрат»

Камо Ованнисян не поедет в Баку в составе клуба «Кайрат»

Футболист казахстанского «Кайрата» и сборной Армении по футболу Камо Ованнесян в Баку не поедет.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут казахстанские СМИ. Как сообщает эти издания, клуб «Кайрат» в рамках группового этапа Лиги конференций должен принять азербайджанский «Карабах». Камо Ованнесян не примет участие в игре с «Карабахом».

«Кайрат» - в группе H Лиги конференций УЕФА после двух игр занимает третье место.


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