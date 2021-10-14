По оценке Standard&Poors, в Армении преобладают факторы, направленные на улучшение экономики: Тигран Хачатрян

На заседании правительства был затронут вопрос о присвоении рейтинга правительству Республики Армения рейтинговым агентством «Standard & Poors», что было впервые. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян попросил министра финансов Тиграна Хачатряна объяснить, что это означает.

Хачатрян отметил, что «Standard & Poors» впервые присвоило правительству Армении суверенный рейтинг «B +» с «позитивным» прогнозом за выпуск долгосрочных обязательств в национальной валюте.

Это впервые, чтобы три ведущих мировых рейтинговых агентства - «Moody's», «Fitch» и «Standard & Poors», одновременно опубликовали отчеты по Армении. Особенность «Standard & Poors» заключается в том, что, помимо суверенного, он устанавливает и рейтинг переводимости и конвертируемости, подходящий для частного сектора. Он установлен на «BB- +», что означает, что компании частного сектора в Армении могут получить рейтинг на один уровень выше суверенного рейтинга Армении, если они имеют рейтинг «Standard & Poors». Оценка «Standard & Poors» означает, что факторы, направленные на улучшение состояния экономики Армении, являются преобладающими. В ближайшие 12 месяцев они могут привести к повышению суверенного рейтинга Армении.

«Standard & Poors» отмечает, что если их ожидания экономического роста в Армении в ближайшие 2-3 года оправдаются, внешние факторы уязвимости уменьшатся, а исполнение государственного бюджета окажется позитивнее, чем ожидалось, что приведет к дальнейшему улучшению суверенного рейтинга страны.

«Суверенный рейтинг Армении «B +» основан на оценках экспертов «Standard & Poors», что, несмотря на значительное внешнее давление, Армения преодолела последствия военного и пандемического конфликта, не ставя под угрозу экономическую стабильность страны», - сказал министр.

По его словам, «Standard & Poors» ожидает, что реализация 5-летней программы правительства приведет к ускорению экономического роста.

«Сотрудничество Армении со «Standard & Poors» будет способствовать развитию рынка капитала в Армении, ускорит процесс реформ в этой сфере, учитывая, что суверенный рейтинг достигнут для предоставления рейтинга компаниям частного сектора для выхода на местный и международный рынки капитала», - сказал министр.