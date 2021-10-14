У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в четверг у побережья Вануату. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.
Эпицентр стихии располагался в 36 км к востоку от города Порт-Орли, в котором проживают около 1,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 120 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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