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Стартует международный шахматный турнир «Yerevan Open»

Стартует международный шахматный турнир «Yerevan Open»

В Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна стартует международный шахматный турнир «Yerevan Open».

Как сообщает «Арменпресс», Открытый чемпионат Еревана проводится уже в третий раз. В этом году турнир состоит из двух подгрупп: A и B. В турнире подгруппы А участие принимают 129 шахматистов из 10 стран мира. Самый высокий рейтинг среди участников турнира у индийского шахматиста Нараянана - 2 647. В турнире Армению представляют Тигран Петросян, Арман Микаелян, Карен Мовсисян, Мамикон Гарибян, Давид Шагинян, Артур Давтян и другие шахматисты.

Открытый турнир Еревана проводится по швейцарской системе, состоит из 9 туров и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 11 миллионов драмов.


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