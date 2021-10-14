Время в Ереване: 11:07:36,   14 Октябрь

В Армении подтверждено 1 589 случаев заражения COVID-19

В Армении подтверждено 1 589 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 14 октября в Армении всего подтверждено 276 666 случаев заражения COVID-19, 251 330 из которых вылечились, есть 5 675 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает, за последние сутки проведено 12 522 теста. Подтверждено 1 589 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 754 заболевших, есть 29 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 18 430 пациентов. Всего проведено 1 839 622 теста.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]