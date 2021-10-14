Сборной Армении по футболу 29 лет. Как сообщает «Арменпресс», 29 лет назад, в этот день сборная Армении по футболу провела свой первый матч. В товарищеском матче, который проходил на легендарном стадионе «Раздан», соревновались сборные Армении и Молдовы. Матч завершился вничью. На тот момент тренером сборной Армении был Эдуард Маркаров.

В настоящее время сборная Армении по футболу в рейтинге ФИФА занимает 89-е место.