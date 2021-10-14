Карен Хачанов выбыл из турнира Индиан-Уэллса

Российский теннисист с армянскими корнями Карен Хачанов выбыл из турнира «Masters» в Индиан-Уэллсе.

Как сообщает «Арменпресс», в 1/8 финала турнира соперником Хачанова был грузин Николоз Басилашвили В матче, который длился 1 час 57 минут, Карен Хачанов проиграл со счетом 6:4, 7:6 и 8:6. Следующим соперником Басилашвили будет грек Стефанос Циципас.

Турнир Индиан-Уэллса считается турниром класса «Masters 1000». В 2020 году он не проводился из-за пандемии COVID-19. Действующий чемпион в мужском одиночном разряде - Доминик Тим, среди женщин - Бьянка Андреску.