Арарат Мирзоян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14-15 октября будет в Минске для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Как передает «Арменпресс», в Минске Арарат Мирзоян проведет встречи с коллегами из стран СНГ.
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