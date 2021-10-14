Армянскую повестку дня нужно четко представить международным партнерам

«Встречи запланированы. По крайней мере, достигнуты договоренности о продолжении процесса (переговорного процесса по арцахскому конфликту) и организации новых встреч». Вчера на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос - ожидаются ли в ближайшем будущем в продолжение встречи в Нью-Йорке и другие при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ?

Газета «Айастани Анрапетутюн» о возобновлении переговорного процесса при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, переговорах по конструктивной и проармянской повестке на этой платформе и агрессивной антиармянской политике Азербайджана беседовала с азербайджановедом, депутатом 7-го созыва Татевик Айрапетян. По ее словам, факт продолжения переговорного процесса под сопредседательством Минской группы ОБСЕ действительно важен и исходит из наших целей и интересов. Однако чрезвычайно важно, чтобы наряду с гуманитарными вопросами, которые постоянно подчеркиваются, Минская группа по-прежнему имела бы возможность и мандат для достижения всеобъемлющего и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и для руководства переговорным процессом. Этот мандат должен основываться и на праве народа Арцаха на свободное самоопределение. Армянская сторона должна четко обозначить свои цели, одна из которых, по словам Татевик Айрапетян - вопрос деоккупации Шуши и Гадрута и восстановления бывшей территории НКАО. Поэтому она считает, что помимо гуманитарных вопросов Минская группа должна иметь мандат и на решение политических вопросов и именно таким образом вести переговорный процесс. «Это важно и приоритетно для нас. Интересно, что по форматам вносится много других предложений, и, по сути, Азербайджан не отвергает другие форматы переговорного процесса, и при этом не ведется предметного разговора, а, наоборот, он маневрирует между процессами», - сказала азербайджанский эксперт.

Касаясь заявления посла Франции в Армении Анн Луйон, что Франция с Россией и США работает над «подписанием долгосрочного соглашения» по Арцаху, Татевик Айрапетян подчеркнула, что ее слова вписываются в логику наличия мандата Минской группы на политические цели и решения Цель - достичь всеобъемлющего решения вместе с США и Россией. «По крайней мере, это знак от Франции, что Минская группа рассматривается не как площадка для решения чисто гуманитарных проблем, а как формат с мандатом на управление политическими процессами. Это показывает, что недавнее заявление главы МИД Турции о необходимости изменения формата нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном неприемлемо, а формат Минской группы считается приемлемой платформой. Это в интересах армянской стороны и целей, преследуемых нами, вопросы нашей повестки нужно с четкостью вынести на эту площадку», - добавила эксперт.

12 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с Католикосом всех армян Гарегином II и председателем Управления мусульман Кавказа шейхом уль-исламом Аллахшукюр Пашазаде, вчера состоялась трехсторонняя встреча религиозных лидеров. По словам Айрапетян, встреча на уровне религиозных лидеров в Москве представляет интерес, учитывая, что известное трехстороннее заявление от 9 ноября также было подписано в таком трехстороннем формате. Она считает, что соответствующими процессами можно добиться результатов. «Это также дипломатическая площадка и возможность для нас добиться регистрации важных вопросов, и почему бы и не их решения. Конечно, пока сложно судить по публикациям, но я думаю, что вопросы культурного наследия также будут в повестке дня, в том числе сохранение армянского культурного наследия в Арцахе, а также приостановление процесса, связанного с «албанизацией» этого наследия. Российская сторона своей посреднической миссией может быть здесь очень полезна».

Вчера в интервью итальянской газете La Repubblica президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение деятельностью российских миротворцев в Арцахе. Однако в то же время мы видим, что житель Мартакерта, Арам Тепнанц, в Республике Арцах, был убит несколько дней назад при непосредственном присутствии российского миротворца. Это двуличная игра, с одной стороны он представляет себя перед всем миром в образе миролюбивого человека, а с другой стороны, он последовательно предпринимает шаги по изгнанию армян из Арцаха. Татевик Айрапетян заверила, что действия Алиева вполне понятны. Он стремится делегитимизировать российскую миротворческую миссию в Арцахе, а также изгнать армян из Арцаха, и он выражает это намерение по-разному. «Хотя он пытается делать акцент на повестке мира, но он его укладывает под свои цели и свое содержание, которое он преследует. На днях стало известно, что он дал приказ разработать программу, связанную с «интеграцией армян Карабаха», в рамках которой фактически продолжает проводить антиармянскую политику. Мы должны показать нашим международным партнерам, что цели Алиева вовсе не направлены на установление мира. У нас для этого есть достаточно прочная база фактов, и при правильной работе международные партнеры обязательно увидят настоящие цели, которые преследует Алиев», - сказала Татевик Айрапетян.

Лусине МХИТАРЯН