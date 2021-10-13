Азербайджан опроверг информацию об освобождении иранских водителей

Информация о передаче Ирану двух иранских водителей, задержанных азербайджанцами несколько недель назад на трассе Горис-Капан, не соответствует действительности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом говорится в сообщении государственного таможенного комитета Азербайджана.

Иранское агентство Mehr ранее сообщило, что Азербайджан освободил иранских водителей, задержанных на трассе Горис-Капан. Отмечалось, что освобождению иранских водителей предшествовал телефонный разговор между министрами иностранных дел Ирана и Азербайджана.

На участке Воротан автодороги Горис-Капан азербайджанские военнослужащие остановили водителей иранских грузовиков, проверили их документы и потребовали деньги, мотивируя это тем, что «они должны заплатить налог для въезда на территорию их страны». Затем они арестовали иранских водителей.