Смертность от COVID-19 в мире уменьшилась до самой низкой отметки почти за год

Число еженедельно регистрируемых случаев смерти от коронавируса в мире продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низом уровне почти за год. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год", - сказал он.

Тем не менее это число "все еще неприемлемо высоко - почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное число, несомненно, еще выше", констатировал глава ВОЗ.

"Смертность снижается во всех регионах за исключением Европы, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами заболевания и смерти", - отметил Гебрейесус, подчеркнув, что смертность является наиболее высокой в государствах и среди групп населения, которые "имеют наименьший доступ к вакцинам от COVID-19".

На настоящий момент в ВОЗ поступили сообщения о 238 229 951 случае заражения коронавирусом в мире с начала пандемии и 4 859 277 летальных исходах.