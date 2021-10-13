ВОЗ назвала страны, которые еще не приступили к вакцинации от коронавируса

Три страны еще не начали вакцинацию от коронавируса - Бурунди, КНДР и Эритрея. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Три страны еще не начали вакцинацию - Бурунди, Эритрея и КНДР", - отметил он.

Глава ВОЗ напомнил, что в общей сложности 56 стран "не смогли достичь 10-процентного уровня вакцинации своего населения к концу сентября". Эти государства, посетовал он, фактически были исключены из мирового "вакцинного рынка". Однако "еще больше государств", по его словам, рискуют не достичь также поставленной ВОЗ цели - охватить к концу года прививками не менее 40% населения в каждом государстве.

В этой связи Гебрейесус призвал "страны и компании, контролирующие глобальные поставки вакцин от COVID-19", отдать приоритет снабжению государств препаратами через международный механизм доступа к вакцинам COVAX и Африканскую целевую группу по приобретению вакцины.