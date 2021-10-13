Безопасность Ирана и его соседей очень важна и взаимосвязана: состоялась встреча спикера НС Армении и генпрокурора ИРИ 

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с генеральным прокурором Исламской Республики Иран Мохаммадом Джафаром Монтазери.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель НС подчеркнул, что в последние годы политический диалог между двумя странами значительно активизировался, что является прочной основой для развития межгосударственных отношений в различных сферах. Ален Симонян выразил уверенность, что визит Мохаммада Джафара Монтазери будет способствовать укреплению двусторонних дружественных связей.

Подчеркнув важность межпарламентского сотрудничества в плане углубления взаимовыгодного сотрудничества, Ален Симонян заверил, что как глава законодательного органа готов поддержать реализацию любой инициативы в интересах двух стран.

По словам председателя НС, сотрудничество между Арменией и Ираном может служить хорошим примером для стран, которые руководствуются повесткой мира, развития, диалога между цивилизациями.

По словам главы законодательного органа Армении, роль и потенциал Ирана в снижении напряженности и установлении стабильности в регионе очевидны, и ярким примером этого является четкая позиция Ирана в отношении неприкосновенности границ Армении.

Также были затронуты вопросы, связанные с миром и безопасностью в регионе, в том числе арест азербайджанской полицией двух иранских водителей грузовиков на дороге Горис-Капан.

Мохаммад Джафар Монтазери подчеркнул ключевую роль парламента в контексте развития межгосударственных отношений. Генеральный прокурор Ирана, отметив приоритетность безопасности в регионе, подчеркнул важность борьбы с проникновением террористических групп. По его словам, безопасность Ирана и его соседей очень важна и взаимосвязана. Было отмечено, что эффективное развитие двусторонних и многосторонних отношений возможно только в условиях прочной и стабильной безопасности в регионе.