У нас есть конкретные идеи о том, вокруг чего мы должны сотрудничать: премьер- министр принял главу МИД Индии

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своем приветственном слове премьер-министр Пашинян отметил:

“Многоуважаемый господин министр, уважаемые члены делегации,

Приветствую всех вас. Мы всегда придавали важное значение отношениям и у нас всегда были теплые отношения с Индией. Честно говоря, я удивлен, что Вы первый министр иностранных дел Индии, посетивший Армению. Это действительно удивительно, потому что впечатление такое, что Индия в Армении и Армения в Индии представлены очень значительно. Но, наверное, в этом факте есть определенный символ, и у нас есть много пробелов, которые мы должны восполнить.

Я очень рад и благодарен за Вашу приверженность активизировать нашу работу. Я помню, после Вашей встречи с нашим министром иностранных дел в Душанбе у нас был разговор и его оценка также заключалась в том, что у нас есть много возможностей, которые мы, возможно, не использовали должным образом, и теперь мы должны сделать все, чтобы восполнить пробелы.

Но я также хочу, чтобы Вы знали, что мы не только хотим выразить готовность, но у нас также есть конкретные идеи и предложения, над чем и вокруг чего мы можем сотрудничать. Должен подчеркнуть, что это намерение и эту повестку мы также отметили во время нашей встречи с премьер-министром Моди в 2019 году в Нью-Йорке, и тогда мы договорились конкретизировать наши действия. Однако знаете, что, к сожалению, сразу после этого началась пандемия коронавируса. Мы научились работать в условиях коронавируса, и надеюсь, будем двигаться дальше.

Господин министр, я еще раз приветствую Ваш визит в Армению и надеюсь, что он будет историческим не только с статистической точки зрения, но и с точки зрения содержания”.

В свою очередь, глава МИД Индии отметил:

“Спасибо, Ваше Превосходительство. Господин премьер-министр, прежде всего позвольте передать Вам приветствия премьер-министра Нарендры Моди. Он помнит свою встречу с Вами в 2019 году и придает важное значение этому моему визиту.

Ваше Превосходительство, честно говоря, я тоже был очень удивлен, узнав, что ни один министр иностранных дел Индии не посещал Армению. Я обнаружил этот факт, когда впервые встретился со своим коллегой Араратом Мирзояном в Душанбе. Хочу заверить Вас, что даже если не случилось то, что должно было случиться в то время, сегодня мы уделяем много внимания нашим потенциальным отношениям. Я согласен с Вами: у нас очень хороший настрой, история, но мы должны перейти к практическим и ощутимым шагам по развитию наших отношений”.

Премьер-министр приветствовал практический настрой Индии и подтвердил готовность Армении обогатить армяно-индийское партнерство новыми взаимовыгодными инициативами.

Собеседники подчеркнули, что политический диалог между Арменией и Индией находится на высоком уровне, и необходимо больше внимания уделять экономическим программам, учитывая наличие большого неиспользованного экономического потенциала. Министр иностранных дел Индии предложил организовать бизнес-форум или направить в Армению бизнес-миссию.

Премьер-министр Пашинян приветствовал эту идею, посчитав это взаимовыгодной возможностью на месте ознакомиться с инвестиционными возможностями Армении и активизировать армяно-индийские деловые связи. Достигнута договоренность предпринять конкретные шаги.

Никол Пашинян и Субраманьям Джайшанкар посчитали сотрудничество в сфере образования успешным примером армяно-индийского партнерства, согласившись, что по этому примеру нужно развивать связи в сферах инфраструктуры, туризма, фармацевтики, информационных технологий, обработки алмазов и других отраслях.

В конце встречи министр иностранных дел Индии выразил уверенность, что его визит положит начало новому интенсивному армяно-индийскому партнерству.