Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-10-21

ЕРЕВАН, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 октября, курс доллара США вырос на 0.47 драмa и составил 479.18 драм. Курс евро вырос на 0.68 драмa и составил 553.88 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.68 драм. Курс британского фунта вырос на 1.07 драмa и составил 652.98 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 57.94 драмa и составила 27233.94 драм. Цена серебра выросла на 1.73 драмa и составила 348.79 драм. Цена платины сократилась на 292.57 драмa и составила 15544.65 драм.