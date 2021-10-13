Мощность газохранилищ в ЕС покрывает лишь 20% годового потребления

Мощность газохранилищ, имеющихся в распоряжении ЕС, позволяет покрывать только 20% годового потребления газа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Мощность европейских газохранилищ покрывает 20% нашего годового потребления", - сказала она на пресс-конференции.

При этом она отметила, что не все в ЕС имеют доступ к этим хранилищам.

Еврокомиссар добавила, что в декабре 2021 года ЕК планирует ввести новые правила, которые облегчат доступ стран к мощностям газохранилищ в ЕС.