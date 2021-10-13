Назначен новый посол Армении в Иране
Указом президента Армении, Арсен Авагян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Иране. Как сообщает Арменпресс, указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
Другим указом президента Армении Арташес Туманян отозван с должности посла Армении в Иране.
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