Токаев: на Высшем Евразийском экономсовете примут заявление о климатической повестке ЕАЭС

Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в четверг планируют принять заявление о климатической повестке ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана".

"Завтра на заседании ВЕЭС главы государств планируют принять заявление о климатической повестке союза. Планируется подтвердить намерение развивать экономическое сотрудничество для достижения Целей устойчивого развития ООН и Парижского соглашения", - сказал он.