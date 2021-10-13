США в ноябре откроют сухопутные границы с Мексикой и Канадой для привитых от COVID-19

США готовятся вновь открыть сухопутные границы с Канадой и Мексикой для полностью вакцинированных лиц в начале ноября, сообщают американские СМИ.

По словам высокопоставленных чиновников администрации, США планируют ослабить ограничения на поездки для полностью вакцинированных посетителей из Канады и Мексики, начиная с ноября, ослабив запреты, которые действуют уже более 18 месяцев.

Официальные лица заявили, что конкретная дата еще не определена,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отмечается, что новые правила, аналогичные тем, которые были объявлены для международных авиапассажиров, будут внедряться поэтапно.

В настоящее время полностью вакцинированным гражданам США разрешен въезд в Канаду, но канадцам не разрешается въезжать в США по суше. Мексика открыта для всех путешественников.