В ближайшие дни в Армению поступит новая партия вакцины китайского производства

14:31, 13 Հոկտեմբեր, 2021

В ближайшие дни в Армению поступит новая партия вакцины китайского производства.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сообщила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Ромелла Абовян. Ромелла Абовян не уточнила время поступления, и какая именно китайская вакцина поступит в Армению и в каком количестве. Она сообщила, что не может сказать ничего определенного о сроках, но заверила, что ведется ежедневная оперативная работа по обеспечению в Армении достаточного количества вакцин.

«Была небольшая проблема с количеством вакцин, но на данный момент я могу сказать, что у нас нет никаких проблем. Сейчас активно обсуждается ввоз вакцины «Pfizer». Думаю, об этом будет объявлено в ближайшее время, когда она будет в Армении», - сказала Ромелла Абовян.

Она подчеркнула, что все вакцины эффективны, в стране есть возможность выбора вакцины.