С сопредседателями достигнута договоренность о решении гуманитарных вопросов: Арарат Мирзоян

На встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ была достигнута договоренность об урегулировании гуманитарных вопросов и возвращении армянских пленных.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, имея в виду встречи, проведенные в рамках очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он заявил, что Армения приветствует возобновление мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта Армения видит лишь путем мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«В ходе встречи мы достигли конкретных договоренностей: в первую очередь обсудить, попытаться решить гуманитарные вопросы, такие как освобождение армянских военнопленных, дальнейшее выяснение судеб без вести пропавших военнослужащих, выполнить работы в этом направлении, обеспечить доступ к армянским памятникам культуры, оказавшимся под контролем Азербайджана, и ряд других вопросов. Затем начать обсуждение статуса Нагорного Карабаха», - сказал Мирзоян.

В ходе встреч в Нью-Йорке говорилось о подготовке визита сопредседателей Минской группы в регион. В ближайшие дни по этому поводу будут подробности.

На вопрос, ожидаются ли дальнейшие встречи с главой МИД Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Мирзоян сказал, что, по крайней мере, достигнута договоренность о продолжении процесса и организации новой встречи.

Несмотря на положение трехстороннего заявления от 9 ноября, Азербайджан до сих пор не вернул всех армянских пленных.