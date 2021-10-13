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ООН направит гуманитарную помощь Афганистану через территорию Узбекистана

ООН направит гуманитарную помощь Афганистану через территорию Узбекистана

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) направит три самолета с гуманитарной помощью в Афганистан через территорию Узбекистана. Об этом ведомство сообщило в среду на своем сайте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В ближайшее время УВКБ планирует направить три самолета с гуманитарной помощью в узбекский город Термез, чтобы через пункт пограничного пропуска "Хайратон" доставить ее автотранспортом в афганский Мазари-Шариф. Первый авиарейс с гуманитарной помощью прибудет в Термез в середине октября", - говорится в сообщении УВКБ.

Ведомство отметило, что месяц назад ООН запросила $606 млн на гуманитарные операции в Афганистане, но пока получено лишь около трети этой суммы. "Средства необходимы, чтобы предотвратить полный крах афганской экономики", - подчеркнуло УВКБ.

Его представитель в Кабуле Бабар Балох заявил, что Управление работает над созданием логистических центров в приграничных с Афганистаном странах в целях оказания чрезвычайной помощи сотням тысяч внутренних мигрантов в этом государстве. По его словам, число нуждающихся в поддержке афганцев достигло 20 млн и продолжает увеличиваться с каждым днем. В настоящее время только 5% афганских семей обеспечены нормальным питанием, более половины детей в Афганистане в возрасте до пяти лет недоедают и находятся на грани истощения.


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