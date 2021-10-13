Успех студентов Ереванского государственного колледжа культуры и искусства на международном конкурсе

Студенты Ереванского государственного колледжа культуры и искусств, представляющие Армению на Международном конкурсе молодых исполнителей «BOZTORGAI XXI», проходящем в Казахстане, в Алматы заняли призовые места в номинациях разных возрастных групп.

«Арменпресс» сообщает: Арман Григорян, Сурен Хачатрян и Мария Ханданян заняли первое место в номинации «Пение» в жанрах фолк-классика и поп-джаз. Второе место заняли Гарик Симонян, Давид Аветисян и Эмилия Симонян.

В категории «Танцевальное искусство» Танцевальный ансамбль колледжа занял второе место.

Специальные благодарственные дипломы оргкомитета конкурса за подготовку лучших участников конкурса были вручены директору колледжа Врежу Киракосяну и преподавателям.

Церемония вручения дипломов прошла в колледже. Директор Ереванского государственного колледжа культуры и искусств Вреж Киракосян дипломы и благодарственные письма вручил студентам и преподавателям, участвовавшим в конкурсе в онлайн режиме. Он подчеркнул самоотверженную работу преподавателей, результатом которой является высокая оценка студентов на международном конкурсе и достигнутые ими успехи.

На большом концерте, организованном Общественным телевидением Казахстана и посвященном празднованию основания города Алма-Ата, в котором приняли участие известные и любимые музыканты из разных стран мира, выступил также Вреж Киракосян, который был членом жюри конкурса.

120 исполнителей и танцевальных коллективов из 20 стран мира в онлайн режиме участвовали в ежегодном Международном конкурсе молодых исполнителей «BOZTORGAI XXI».