Армения и Индия достигли договоренностей по реализации ряда конкретных программ

Армения и Индия расширяют сотрудничество в различных сферах, министры иностранных дел двух стран достигли конкретных договоренностей по реализации определенных и эффективных программ в ряде сфер.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Индии в Ереване заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян

По словам министра, визит его коллеги из Индию свидетельствует о расширении и углублении отношений между дружественными народами двух дружественных государств, этот визит будет стимулировать армяно-индийское сотрудничество во всех сферах.

«Индия - один из ключевых партнеров Армении, дальнейшее укрепление сотрудничества является одним из приоритетов внешней политики Армении. Это отмечено в программе правительства», - сказал Мирзоян.

Он выразил удовлетворение достигнутыми в ходе встреч договоренностями, подтвердив готовность армянской стороны выполнить все договоренности. В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Индией. Министр иностранных дел РА высоко оценил шаги, предпринимаемые двумя странами в оборонной, политической, экономической и культурной сферах для того, чтобы вывести отношения на новый уровень. «Наше сотрудничество в международных организациях будет и дальше углубляться, взаимопомощь будет укрепляться», - сказал Мирзоян и поздравил Индию с эффективным председательством в Совете Безопасности ООН.

Армения подтверждает свою позицию и содействие Индии в получении постоянного членства в Совете Безопасности.

Коснувшись двусторонней повестки, Мирзоян отметил, что сотрудничество между Арменией и Индией развивается в сферах торговли, образования, культуры, здравоохранения, науки, обороны и обменов. «Что касается двустороннего сотрудничества, наши ожидания на самом деле намного выше. В ходе этого визита мы достигли конкретных договоренностей относительно реализации гораздо более ощутимых и эффективных программ по ряду направлений», - сказал Арарат Мирзоян.

Армянская сторона предложила провести двусторонние политические консультации и очередное совместное заседание межправительственной комиссии.