Армения высоко ценит содействие Индии в урегулировании нагорно-карабахского конфликта: Арарат Мирзоян

Армения высоко ценит принципиальную позицию Индии, неизменное содействие вопросу мирного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Индии в Ереване заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

«Индия как самая крупная демократия в мире, большая, быстрорастущая экономика, а также миролюбивое государство может способствовать стабильности, развитию и миру на Южном Кавказе», - сказал Арарат Мирзоян.

В этом контексте министр иностранных дел вновь напомнил о позиции Армении, касающейся того, что применение силы не может быть основой для разрешения конфликта, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован путем мирных переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на основе известных принципов.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения высоко оценивает заявление МИД Индии, сделанное в мае этого года о необходимости вывода Вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении. В свою очередь, Армения подтверждает свою позицию по содействию Индии в вопросе Джамму и Кашмира.

«Наши позиции совпадают и по вопросу борьбы с терроризмом, экстремизмом, недопустимостью переброски наемных террористов в зоны конфликта», - сказал глава МИД РА.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар находится в Армении 12-13 октября. Это первый визит министра иностранных дел Индии в Республику Армения.