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В Армении подтверждено 1 217 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 521 человек

В Армении подтверждено 1 217 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 521 человек

По состоянию на 11:00 13 октября в Армении всего подтверждено 275 077 случаев заражения COVID-19, 250 576 из которых вылечились, есть 5 646 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 17 624 пациента. Всего проведено 1 827 100 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 8 497 тестов. Подтверждено 1 217 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 521 заболевших, есть 28 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрировано31 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 231.
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