При новых региональных реалиях сотрудничество Ирана и Армении должно быть глубже: генеральный прокурор Ирана

12 октября министр юстиции Армении Карен Андреасян принял генерального прокурора Исламской Республики Иран Мохаммада Джафар Монтазера, прибывшего в Армению с трехдневным визитом.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве юстиции РА, министр подчеркнул влияние многовековых армяно-иранских культурных связей на нынешние отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, представил приоритеты министерства юстиции, направленные на реформирование уголовно-исполнительной системы, антикоррупционную политику, реформу полиции, судебно-правовой системы и Службы принудительного исполнения, подчеркнув необходимость обмена лучшим опытом с иранскими коллегами.

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери поблагодарил за теплый прием, коснулся дружественных отношений между двумя народами, отметив, что в условиях новых региональных реалий сотрудничество Ирана и Армении должно быть глубже.

Министр Андреасян, соглашаясь со своим иранским коллегой, подтвердил необходимость более тесного сотрудничества перед лицом таких общих региональных угроз и таких суровых испытаний и выразил готовность приложить для этого все усилия.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества в правовой сфере, также затронули возможности расширения и углубления сотрудничества.

В завершение встречи генеральный прокурор Ирана пригласил министра юстиции Армении в Иран․Карен Андреасян принял приглашение. Он также попросил генерального прокурора передать министру юстиции Ирана приглашение посетить с визитом Армению.