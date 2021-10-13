Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на $480 млрд

Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила повышение потолка государственного долга на $480 млрд, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

На прошлой неделе аналогичную инициативу принял Сенат Конгресса США. Теперь она поступит президенту страны Джо Байдену. Белый дом ранее сообщил, что глава государства намерен ее подписать,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Утвержденная обеими палатами Конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до $28,9 трлн. Если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по потолку заимствований, США могли бы столкнуться с угрозой дефолта.