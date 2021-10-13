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Мхитар Матевосян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Вайк

Мхитар Матевосян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Вайк

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Мхитар Матевосян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Вайк Вайоц Дзорской области.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на на сайте правительства Армении: e-gov.am

«В соответствии с частью 2.1 статьи 27 Закона Республики Армения «О местном самоуправлении», Мхитар Матевосян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Вайк Вайоц Дзорской области», - говорится в решении премьер-министра.
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