Решением премьер-министра Никола Пашиняна Мхитар Матевосян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Вайк Вайоц Дзорской области.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на на сайте правительства Армении: e-gov.am

«В соответствии с частью 2.1 статьи 27 Закона Республики Армения «О местном самоуправлении», Мхитар Матевосян назначен исполняющим обязанности руководителя общины Вайк Вайоц Дзорской области», - говорится в решении премьер-министра.