Азиатский банк повысит до $100 млрд расходы на климатическое финансирование до 2030 года

Азиатский банк развития (АБР) повысит расходы, касающиеся предоставления климатического финансирования своим развивающимся странам-членам, с $80 до $100 млрд в период с 2019 по 2030 годы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении этой финансовой организации, штаб-квартира которой находится в Маниле.

"Климатический кризис усугубляется с каждым днем, заставляя многих призывать к увеличению финансирования борьбы с изменением климата. Мы принимаем меры, чтобы удовлетворить этот призыв, повысив нашу цель совокупного финансирования в данной сфере из собственных ресурсов к 2030 году до $100 млрд", - отметил президент банка Масацугу Асакава,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2018 году банк взял обязательство обеспечить, чтобы не менее 75% от общего числа его операций поддерживали меры по борьбе с изменением климата, а его собственные ресурсы финансирования борьбы с климатическими изменениями достигли к 2030 году $80 млрд.

АБР создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из них расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.