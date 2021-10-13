Выпущена памятная монета, посвященная 150-летию Александра Спендиаряна

Центральный банк Армении с 13 октября 2021 года вводит в обращение серебряную памятную монету «150-летие со дня рождения Александра Спендиаряна». Об этом «Арменпресс» сообщили в ЦБ Армении.

Александр Спендиарян (1871-1928) выдающийся армянский композитор, дирижер, педагог, музыкальный и общественный деятель, народный артист Армянской ССР(1926 г.).

В 1892-1894 годах он в Москве у Н. Кленовского изучал теорию композиции, в 1896-1900 годах в Санкт-Петербурге у Н. Римского-Корсакова. Александр Спендиарян жил в Крыму, вел музыкальную и общественную деятельность. Как композитор он сформировался под влиянием и русской и армянской культуры.

С 1924 года Спендиарян жил в Ереване. В этот период он создал «Ереванские этюды» и доработал одно из лучших произведений армянского музыкального театра - героико-патриотическую оперу «Алмаст» (по поэме О. Туманяна «Взятие Тмбкаберда», либретто С. Парнока

Александр Спендиарян сыграл большую роль в формировании армянской национальной композиторской школы, он обогатил армянскую музыку новыми темами, расширил жанры, заложил основу армянскому национальному симфонизму. Его «Крымские эскизы», «Три пальмы», «Ереванские этюды» и другие симфонические произведения - классические образцы армянской симфонической музыки.

Имя композитора носят ереванский Национальный академический театр оперы и балета (1933г.) и Музыкальная школа № 1.

На лицевой стороне монеты (аверс) - памятник Спендиаряну (скульпторы: А. Саргсян, Г. Чубарян, архитекторы: Г. Агабабян, Ф. Дарбинян, 1953 г.) на фоне здания Театра оперы и балета (архитектор: А. Таманян, 1932 г.) и танцовщица.

На обороте (реверс) - портрет Спендиаряна, страницы нот из «Трех пальм», стилизованные изображения скрипки, чернил и пальмы.

Автор эскизов - Вардан Варданян.

Монета отчеканена на Монетном дворе Литвы.

Технические параметры монеты:

Номинальная стоимость - 1000 драм;

Металл/проба - серебро 9250;

Вес - 33,6 г;

Диаметр - 40,0 мм;

Качество - пруф;

Гурт - зубчатый;

Количество выпуска - 500 шт.;

Дата выпуска - 2021 г.

Уведомление:

Памятные монеты - это монеты из драгоценных металлов, которые выпускаются, чтобы представить общественности национальные, международные, исторические, культурные и другие ценности страны, увековечить их в форме металла, а также удовлетворить спрос нумизматического рынка.

Как и любая монета, памятные монеты имеют номинал, который используется как средство платежа. Однако номинальная стоимость памятных монет намного ниже стоимости, которая складывается из стоимости драгоценного металла, из которого изготовлена памятная монета, и других производственных затрат. Низкая номинальная стоимость и высокая стоимость позволяют рассматривать этот вид денег не как платежное средство, используемое в обращении, а как предмет коллекционирования. Памятные монеты также имеют продажную цену, установленную Центральным банком Армении.

Памятные монеты выпускаются в очень ограниченном количестве и не перевыпускаются.

Нумизматы, коллекционеры и просто желающие могут приобрести памятные монеты Республики Армения в магазине «Драмагет» Центрального банка Армении, который работает на территории банка и открыт для всех желающих.