Генпрокурор Ирана прибыл в Армению

По приглашению генерального прокурора Армении Артура Давтяна генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери прибыл в Армению с трехдневным рабочим визитом. как сообщает Арменпресс, в аэропорту «Звартноц» генерального прокурора Ирана встретил заместитель генерального прокурора Армении Геворг Багдасарян.

Последний раз генеральный прокурор Ирана посещал Армению 8 лет назад. Визит начался с переговоров в расширенном составе.

Приветствуя гостя и его делегацию, Артур Давтян прежде всего поблагодарил своего коллегу за то, что он принял приглашение и посетил Армению, несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса.

«Иран - надежный друг и добрый сосед Армении, наши отношения имеют многовековую историю. Иран также является очень важным торговым партнером Армении, у нас также очень активная армянская община в Иране. Иран является домом для значительного армянского культурного наследия, которое находится в центре внимания иранских властей, в чем я убедился во время своего визита в Тегеран в ноябре 2018 года.

О высоком уровне отношений между Арменией и Ираном свидетельствуют многочисленные встречи руководителей наших государств и многослойный характер обсуждаемых вопросов, а сотрудничество между генпрокуратурами наших стран носит постоянный характер», - сказал генеральный прокурор Армении.

Мохаммад Джафар Монтазери поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность, что взаимные визиты способствуют дальнейшему углублению сотрудничества между прокуратурами и правоохранительными органами. Он подчеркнул значительный вклад иранских армян в общественную, политическую и культурную жизнь Ирана, отметив, что благодаря взаимному доверию в двусторонних отношениях не возникает серьезных проблем.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между прокуратурами двух стран.