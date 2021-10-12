Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Армению
19:41, 12 Октябрь, 2021
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Армению с официальным визитом. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в аэропорту индийского коллегу встретил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
13 октября в МИД Армении состоится встреча министров иностранных дел Армении и Индии. В рамках официального визита также запланированы встречи с премьер-министром Армении и председателем Национального Собрания.
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