Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Армению

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Армению с официальным визитом. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в аэропорту индийского коллегу встретил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

13 октября в МИД Армении состоится встреча министров иностранных дел Армении и Индии. В рамках официального визита также запланированы встречи с премьер-министром Армении и председателем Национального Собрания.