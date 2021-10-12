Председатель НС Армении Ален Симонян поздравил Вячеслава Володина

Председатель НС Армении Ален Симонян направил поздравительное послание Вячеславу Володину в связи с переизбранием на пост председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в послании говорится:

«Поздравляю Вас с переизбранием на пост председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Благодаря богатому опыту государственного строительства и высокому профессионализму Вы заслужили достойную репутацию и уважение. От всей души желаю вам здоровья и новых достижений.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем поддерживать и развивать интенсивный темп армяно-российского парламентского диалога, который будет полностью способствовать дальнейшему укреплению братских отношений между нашими странами и народами».