Спикер НС Армении и глава делегации МККК обсудили вопросы удерживаемых в Баку армянских пленных

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Тьерри Рибо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян подчеркнул важность гуманитарной деятельности МККК в Армении и отметил, что готов приложить все усилия, чтобы способствовать эффективному и быстрому решению ряда вопросов.

Тьерри Рибо представил председателю НС основные цели и направления деятельности Международного Комитета Красного Креста, подробно остановился на миссии возглавляемой им структуры в связи с Арцахским конфликтом, особенно за последний год.

Стороны обсудили вопросы, связанные с удерживаемыми в Азербайджане пленными и пропавшими без вести. Была также затронута гуманитарная сложившаяся в Арцахе после 44-дневной войны ситуация.

Тьерри Рибо отметил, что представители организации регулярно встречаются с семьями погибших, пропавших без вести и пленных, а также посредством регулярных визитов следят за условиями содержания наших соотечественников в Азербайджане. Одна из целей этой работы - предотвратить исчезновение пленных и помочь им поддерживать связь со своими родственниками.

МККК ведет исключительно гуманитарную и аполитичную деятельность в связи с конфликтом, работая в регионе с 1992 года через свои офисы в Ереване, Баку и Нагорном Карабахе.