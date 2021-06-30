Предстоящие на 13 октября мероприятия
17:59, Октябрь 12, 2021
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По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
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- 17:59 Предстоящие на 13 октября мероприятия
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- 17:42 Коронавирус обретает сезонность, заявила Попова
- 17:37 В Капане состоялось подведение итогов международного молодежного конкурса «100 идей для СНГ»
- 17:31 Армения должна использовать мой прецедент для освобождения армянских военнопленных: Лапшин
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- 16:39 Песков рассказал, что переговоры Путина и Пашиняна предполагают беседу и рабочий обед
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- 16:05 Певица Сибил стала послом доброй воли Благотворительного фонда «City Of Smile/Город улыбок»
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- 15:49 В России за сутки зарегистрировали 973 смерти из-за коронавируса. Это новый максимум
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- 15:22 Впервые с лета: в Грузии более 4 тысяч случаев коронавируса за сутки
- 15:19 В рамках фестиваля Армения» выступят 17 солистов и 11 дирижеров
- 15:15 Сасун Хачатрян обсудил с послом Италии вопросы антикоррупционной сферы
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