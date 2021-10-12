Армения должна использовать мой прецедент для освобождения армянских военнопленных: Лапшин

Власти Армении должны обязательно использовать прецедент, созданный Европейским судом по правам человека в рамках дела блогера Александра Лапшина против Азербайджанской Республики, чтобы добиться освобождения армянских военнопленных, которые в настоящее время удерживаются в Баку. Такое мнение в беседе с Арменпресс высказал блогер Александр Лапшин, сообщив, что ЕСПЧ отклонил иск Азербайджана, оставив в силе решение ЕСПЧ от 20 мая 2021 года, согласно которому Азербайджан признается виновным в незаконном заключении, в осуществлении пыток и в покушении на жизнь Лапшина.

Блогер подчеркнул политическое значение своей победы над Азербайджаном в Страсбургском суде.

«Конечно, я нисколько не сомневался, что Азербайджан проиграет и апелляцию. Но самое главное в этом деле то, что, на мой взгляд, власти Армении обязательно должны использовать мой прецедент, мою победу в Европейском суде для освобождения армянских военнопленных, которые находятся в бакинской тюрьме», - сказал Лапшин, добавив, что полностью удовлетворен решением Европейского суда.

Что касается размера компенсации, Лапшин сказал, что сумма очень символичная. Хотя блогер и не уверен, что правительство Азербайджана выплатит эту компенсацию.

Согласно решению Европейского суда по правам человека от 20 мая, Азербайджан обязан выплатить Александру Лапшину компенсацию в размере 30 тысяч евро.

«Сумма, конечно, символическая. Более того, я очень сомневаюсь, что Азербайджан заплатит такую сумму. Пройдут годы, прежде чем мы сможем заставить их заплатить путем замораживания их активов в Европе и наших жалоб в Совет Европы. Но дело не в деньгах, дело в прецеденте, который должен быть использован на благо Армении», - сказал Александр Лапшин.