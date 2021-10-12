Правительство Киргизии отправлено в отставку

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отставке правительства страны․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

"Садыр Жапаров подписал указ "Об отставке кабинета министров Кыргызской Республики. Согласно указу, действующий состав кабинета министров отправлен в отставку", - говорится в сообщении.

Люди, занимавшие должности членов кабинета министров Киргизии, будут продолжать исполнение своих обязанностей до формирования нового состава кабинета министров, отметили в пресс-службе.

На референдуме 11 апреля была принята новая редакция Конституции Киргизии, согласно которой республика перешла на президентскую форму правления. В соответствии с изменениями Основного закона страны правительство преобразовано в кабинет министров, председатель кабмина одновременно занимает должность руководителя администрации президента республики.

Согласно старой Конституции Киргизии, принятой в 2010 году, полномочия назначать членов правительства была у парламента страны, президент же имел право согласиться или не согласиться с отставкой. Новая Конституция позволяет главе государства, который возглавляет исполнительную власть, определять структуру правительства, назначать и увольнять председателя кабмина и его членов.

5 мая Садыр Жапаров подписал новую Конституцию Киргизии.

Исполняющий обязанности председателя кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов был назначен премьер-министром страны 3 февраля.