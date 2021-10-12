Певица Сибил стала послом доброй воли Благотворительного фонда  «City Of Smile/Город улыбок»

Отныне известная стамбульская армянская певица Сибил все чаще будет озвучивать проблемы и достижения детей и молодежи, больных раком и болезнями крови. Певица от Благотворительного фонда «City Of Smile/Город улыбок» получила предложение о сотрудничестве, предложение стать послом доброй воли фонда. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из фонда.

Миссия благотворительной организации - помогать онкобольным детям, молодым людям и их семьям на нелегком пути преодоления болезни.

«Как сказал великий русский писатель Достоевский, невозможно любить человечество без детей. Дети - творцы нашего вчера, сегодня, завтра. Самое драгоценное чувство в мире - подарить детям улыбку и вернуть их потерянное детство. Для меня большая честь стать одним из послов доброй воли Благотворительного фонда «City Of Smile». Вместе мы сможем спасать жизни. Присоединяйтесь к нам, чтобы дарить нашим детям здоровье, чтобы они выросли, получили хорошее образование и однажды смогли бы совершать добрые дела», - сказала певица во время церемонии подписания.

Отмечается, что до того, как стать послом доброй воли фонда, певица не раз бывала в Центре гематологии им. профессора Р. Еоляна, чтобы встретиться как с сотрудниками фонда, так и с детьми, проходящими лечение. Во время пандемии 2020 года Сибил и телеведущий из Аргентины Лео Момджян инициировали благотворительный онлайн-концерт для сбора средств под символическим названием «Вместе ради детей», к которому присоединились армянские музыканты со всего мира. Все доходы от концерта пошли на лечение онкобольных детей.

Благотворительный фонд «City Of Smile/Город улыбок» заботится о лечении всех детей, больных раком, болезнями крови, и молодых людей до 25 лет в Армении. На сегодняшний день фонд помогает около 500 бенефициарам из Армении, Арцаха и Джавахка, на их лечение предоставлено более 850 миллионов драмов.

В сентябре 2021 года по инициативе фонда и под его эгидой в Ереване была открыта первая в Армении Клиника паллиативной помощи детям.

Послами доброй воли благотворительного фонда являются также почетный консул Республики Армения в Люксембурге Татев Манукян и Лилит Саакян из Дании.