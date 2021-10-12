Премьер-министр Армении находится с рабочим визитом в Москве
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с рабочим визитом находится в Российской Федерации.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.
Никол Пашинян в Москве встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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