Впервые с лета: в Грузии более 4 тысяч случаев коронавируса за сутки

Антирекорд установлен в Грузии по суточному показателю инфицированных коронавирусом после летнего взрыва - за последние 24 часа выявлено 4 774 новых случаев. Скончались 37 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день 640 358 выявлено случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 623 человека, с начала пандемии – 603 995. Скончались 9 306,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

За сутки сделано 47 723 теста, в том числе 33 118 на антиген и 14 605 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,01%, за последние 14 дней – 6,58%, за последние семь дней – 7,98%.

К этому времени в Грузии сделано 1 882 118 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 817.

В карантине в данное время находится 71 человек, в стационарах – 4 616, в ковид-гостиницах – 749.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.