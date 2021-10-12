В рамках Международного музыкального фестиваля «Армения» 13 октября в 20:00 в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна с Государственным симфоническим оркестром Армении выступит скрипач Граф Муржа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта, уточняя, что в программе будут Симфония № 4 Феликса Мендельсона и Концерт для скрипки Алексея Шора.

Концерт проведет дирижер Дмитрий Яблонский.

Граф Муржа начал брать уроки игры на скрипке в возрасте трех лет. Первым учителем был отец. Оо окончил Московскую консерваторию и аспирантуру Королевской музыкальной академии в Лондоне. Лауреат ряда международных конкурсов.

Дмитрий Яблонский, который начал дирижерскую карьеру в 26 лет, дирижировал более чем 50 оркестрами со всего мира, в том числе и Королевским филармоническим оркестром Лондона. С последним музыкант выпустил четыре компакт-диска.

Международный музыкальный фестиваль «Армения» начался в Ереване 29 сентября и продлится до 29 октября. В течение месяца фестиваль представит качественные концерты классической музыки с участием солистов-дирижеров с мировым именем. Меломаны смогут насладиться игрой таких великих музыкантов, как пианисты Михаил Плетнев, Владимир Овчинников, скрипач Гил Шахам, виолончелист Стивен Иссерлис и другие. В рамках фестиваля «Армения» выступят 17 солистов и 11 дирижеров. Организаторами фестиваля являются Государственный симфонический оркестр Армении (художественный руководитель - главный дирижер - Сергей Смбатян), Европейский фонд содействия культуре (президент - Константин Ишханов).

Фестиваль проходит при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.