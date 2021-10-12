Системы С-400 уничтожили цели в ходе контрольной проверки под Петербургом

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в ходе контрольных занятий за 2021 учебный год в Ленинградской области уничтожили гиперзвуковые цели, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Боевые расчёты, с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника. Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и гиперзвуковых целей", - говорится в сообщении округа,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Также в ЗВО сообщили, что военные отработали перевод пусковых установок из боевого положения в походное, совершили марш на новую учебную позицию.